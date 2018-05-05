УЗ летом запустит две новых электрички на Донетчине

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Суббота, 5 мая 2018, 12:50

Укрзализныця планирует запустить два модернизированных пригородных электропоезда для жителей Донецкой области.

Как сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, график движения предварительно будут согласован с Вооруженными силами Украины, а курсировать они с начала лета будут между Мариуполем, Кальчиком, Каранью, Волновахой и Велико-Анадолью.

"С конца мая - начала июня на замену старым вагонам мы запускаем два отремонтированных пригородных поезда в 6-вагонной комплектации, которые помогут улучшить ситуацию с пригородными перевозками и удовлетворить потребности населения во время пиковых летних перевозок", - отметил Кравцов.

Также в УЗ сообщили, что продолжают модернизацию участка Камыш-Заря - Волноваха, после завершения которой железнодорожники смогут сократить время движения пассажирских поездов на направлении.

Темы: Донбасс Укрзализныця Вооруженные силы
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