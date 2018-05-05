УЗ летом запустит две новых электрички на Донетчине

Укрзализныця планирует запустить два модернизированных пригородных электропоезда для жителей Донецкой области.

Как сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, график движения предварительно будут согласован с Вооруженными силами Украины, а курсировать они с начала лета будут между Мариуполем, Кальчиком, Каранью, Волновахой и Велико-Анадолью.

"С конца мая - начала июня на замену старым вагонам мы запускаем два отремонтированных пригородных поезда в 6-вагонной комплектации, которые помогут улучшить ситуацию с пригородными перевозками и удовлетворить потребности населения во время пиковых летних перевозок", - отметил Кравцов.

Также в УЗ сообщили, что продолжают модернизацию участка Камыш-Заря - Волноваха, после завершения которой железнодорожники смогут сократить время движения пассажирских поездов на направлении.