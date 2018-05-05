На Донбассе взяли в плен боевика

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Суббота, 5 мая 2018, 14:40

5 мая украинские военные взяли в плен боевика.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

Задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Сообщается, что в результате операции потерь среди личного состава подразделения нет.

Военнослужащие, участвовавшие в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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