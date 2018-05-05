В Киеве на стоянке горело 54 авто

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Суббота, 5 мая 2018, 16:07

В Киеве на Столичном шоссе на автостоянке горели 54 автомобиля. Погибших и травмированных нет.

 
Все фото - ГСЧС

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 5 мая в 13:19 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на Столичном шоссе возник пожар.

По информации dtp.kiev.ua, возгорание произошло на Столичном шоссе, 98, где размещалась штрафплощадка. 

Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что на открытой автостоянке горит около 54 автомобилей.

В 14:08 пожар на площади 200 кв. м был локализован, а в 14: 15 – ликвидирован.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

 

 
 

Украинская правда
Темы: Киев ГСЧС
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