На КПВВ Гнутово ввели режим "красный": пребывание запрещено

Из-за обстрелов контрольного пункта въезда-выезда Гнутово в районе КПВВ был временно объявлен режим пребывания "красный".

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

По его словам, 5 мая около 9.00 и 10.00 российско-террористические войска дважды совершили обстрел КПВВ Гнутово, что на Мариупольском направлении.

Предварительно установлено, что обстрел боевики оккупационных администраций РФ вели, используя противотанковые управляемые ракеты.

Отмечается, что в это время на КПВВ находилось много гражданских лиц, которые были эвакуированы в укрытия. В результате обстрела два автомобиля повреждены, граждане не пострадали.

"Работа КПВВ была приостановлена. В целях обеспечения безопасности граждан и выяснения обстоятельств происшествия, в районе контрольного пункта въезда-выезда Гнутово был временно введен режим "красный"", - сказал Гуцуляк.

Как сообщалось, 30 апреля вступило в силу распоряжение об особом порядке на Донбассе.

Документ, среди прочего, устанавливает режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к проведению операции: "зеленый" (пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа), "желтый" (пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, проводится личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств, данный режим устанавливается на рубежах изоляции и районов ограниченного доступа), "красный" (пребывание лиц временно ограничено, запрещено, пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии пропуска, транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются).