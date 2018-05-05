Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На КПВВ Гнутово ввели режим "красный": пребывание запрещено

Суббота, 5 мая 2018, 16:27

Из-за обстрелов контрольного пункта въезда-выезда Гнутово в районе КПВВ был временно объявлен режим пребывания "красный".

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

По его словам, 5 мая около 9.00 и 10.00 российско-террористические войска дважды совершили обстрел КПВВ Гнутово, что на Мариупольском направлении.

Предварительно установлено, что обстрел боевики оккупационных администраций РФ вели, используя противотанковые управляемые ракеты.

Отмечается, что в это время на КПВВ находилось много гражданских лиц, которые были эвакуированы в укрытия. В результате обстрела два автомобиля повреждены, граждане не пострадали.

"Работа КПВВ была приостановлена. В целях обеспечения безопасности граждан и выяснения обстоятельств происшествия, в районе контрольного пункта въезда-выезда Гнутово был временно введен режим "красный"", - сказал Гуцуляк.

Как сообщалось, 30 апреля вступило в силу распоряжение об особом порядке на Донбассе.

Документ, среди прочего, устанавливает режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к проведению операции: "зеленый" (пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа), "желтый" (пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, проводится личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств, данный режим устанавливается на рубежах изоляции и районов ограниченного доступа), "красный" (пребывание лиц временно ограничено, запрещено, пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии пропуска, транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются).

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: