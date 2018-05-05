СБУ нашла на Донбассе российское оружие и боеприпасы

1278 просмотров
Суббота, 5 мая 2018, 17:12

Сотрудники военной контрразведки СБУ обнаружили в Донецкой и Луганской областях средства поражения российского производства.

Как сообщает пресс-служба СБУ, из схрона, который был оборудован вблизи поселков Железная Балка и Павлополь в Донецкой области, правоохранители изъяли реактивный пехотный огнемет "Шмель".

Оперативники спецслужбы также обнаружили малый разведывательный беспилотный летальный аппарат, находящийся на вооружении подразделений ВС РФ.

 
Фото СБУ

В заброшенном здании в поселке Камышное Луганской области оперативники спецслужбы обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату РГО-1, три запала к гранатам РГО и четыре мины МОН-50.

По заключению экспертов, указанные средства поражения на вооружении украинских военных не находятся.

Соответствующие материалы приобщены к уголовному производству по ч. 2 и ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины в качестве доказательств российского присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Темы: оружие СБУ Росcия Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
По теме
Боевики дважды обстреляли КПВВ "Гнутово" противотанковыми снарядами 5 мая 2018, 10:47
Организация по запрещению химоружия взяла пробы в сирийской Думе 4 мая 2018, 23:14
В США заявили о несовместимости российских С-400 с вооружением НАТО 4 мая 2018, 08:59
Все новости
Главные новости
"Он нам не царь": в РФ больше тысячи задержанных, в том числе Навальный
На Черниговщине солдат погиб на полигоне из-за наезда БМП
На КПВВ Гнутово ввели режим "красный": пребывание запрещено
Один из лидеров украинской общины Венгрии незаконно ездил в Крым
Все новости
здоровье

Как уберечься от высокого давления

соцсети

Facebook запустит программу для онлайн-знакомств