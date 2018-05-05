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СБУ нашла на Донбассе российское оружие и боеприпасы

Суббота, 5 мая 2018, 17:12

Сотрудники военной контрразведки СБУ обнаружили в Донецкой и Луганской областях средства поражения российского производства.

Как сообщает пресс-служба СБУ, из схрона, который был оборудован вблизи поселков Железная Балка и Павлополь в Донецкой области, правоохранители изъяли реактивный пехотный огнемет "Шмель".

Оперативники спецслужбы также обнаружили малый разведывательный беспилотный летальный аппарат, находящийся на вооружении подразделений ВС РФ.

 
Фото СБУ

В заброшенном здании в поселке Камышное Луганской области оперативники спецслужбы обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату РГО-1, три запала к гранатам РГО и четыре мины МОН-50.

По заключению экспертов, указанные средства поражения на вооружении украинских военных не находятся.

Соответствующие материалы приобщены к уголовному производству по ч. 2 и ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины в качестве доказательств российского присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Темы: оружиеСБУРосcияОбъединенные силы на Донбассе
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