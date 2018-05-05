Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У полиции Луганской области появился новый глава

Суббота, 5 мая 2018, 18:15

Полицию Луганской области возглавил Сергей Колесник, который до этого возглавлял криминальную полицию Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, глава НП Сергей Князев представил нового руководителя личному составу полиции Луганской области во время открытия Станично-Луганского отдела полиции.

Князев сообщил, что Колесник приступил к исполнению обязанностей с 4 мая.

Сергей Колесник
Сергей Колесник

Полковник полиции Колесник 17 лет посвятил службе в уголовном розыске. Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД в Кировоградской области.

В 2014 году возглавил криминальную милицию Мариуполя.

В 2015 году он был назначен на должность начальника местной полиции, а через несколько месяцев офицер стал заместителем начальника - начальником криминальной полиции Донецкой области.

Как сообщалось, 3 мая на должность начальника ГУ Национальной полиции в Запорожской области был назначен генерал полиции третьего ранга Сергей Комиссаров, а руководителем полиции Николаевской области стал полковник полиции Александр Анохин.

До того Комиссаров руководил полицией Луганской области.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: