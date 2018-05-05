У полиции Луганской области появился новый глава

Полицию Луганской области возглавил Сергей Колесник, который до этого возглавлял криминальную полицию Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, глава НП Сергей Князев представил нового руководителя личному составу полиции Луганской области во время открытия Станично-Луганского отдела полиции.

Князев сообщил, что Колесник приступил к исполнению обязанностей с 4 мая.

Сергей Колесник

Полковник полиции Колесник 17 лет посвятил службе в уголовном розыске. Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД в Кировоградской области.

В 2014 году возглавил криминальную милицию Мариуполя.

В 2015 году он был назначен на должность начальника местной полиции, а через несколько месяцев офицер стал заместителем начальника - начальником криминальной полиции Донецкой области.

Как сообщалось, 3 мая на должность начальника ГУ Национальной полиции в Запорожской области был назначен генерал полиции третьего ранга Сергей Комиссаров, а руководителем полиции Николаевской области стал полковник полиции Александр Анохин.

До того Комиссаров руководил полицией Луганской области.