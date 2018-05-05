США приостановили беспошлинный ввоз 155 видов товаров из Украины

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Суббота, 5 мая 2018, 19:42

26 апреля Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Генерализованная система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины.

Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.

"Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы", - отметили в пресс-службе.

В то же время там подчеркнули, что снятие ограничений в рамках Генерализированной системы преференций в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона №7466, известного как законопроект "О организации коллективного управления".

Целью разработанного Минэкономразвития законопроекта является "установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав".

1 марта Верховная Рада Украины поддержала законопроект в первом чтении. 19 апреля народные депутаты начали рассмотрение этого законопроекта во втором чтении и продолжат его рассмотрение на следующих заседаниях.

Как сообщалось, 23 декабря 2017 года Офис торгового представителя США сообщил, что президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине.

По мнению Трампа, Киев проводит "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.

"Исключение Киева из перечня участников программы состоится через четыре месяца, если украинская власть не улучшит защиту прав собственности", - говорилось в сообщении.

Украинская правда
Темы: США торговля авторское право
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