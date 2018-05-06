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Трамп возмутил Францию упоминанием о теракте в Париже в заявлении в защиту права на оружие

Воскресенье, 6 мая 2018, 01:01

Президент США Дональд Трамп возмутил Францию, заявив, что терракта в концертном зале Батаклан в Париже могло не быть, если бы у граждан было оружие.

С таким заявлением президент США выступил в обращении к Национальной стрелковой ассоциации в Техасе, пишет AFP.

"Никто не имеет оружия в Париже и мы все помним более 130 человек, а также огромное количество людей, которые были ужасно, ужасно ранены. Вы заметили, что о них никто не говорит", - сказал он аудитории, напомнив терракт произошедший в 2015 году в Париже в концертном зале Батаклан.

"Они были жестоко убиты небольшой группой террористов, у которых было оружие, они не спешили и застрелили их одного за другим", - добавил Трамп.

При этом он, подражая террористам и изображая стрельбу, сказал: "Бум, иди сюда. Бум, иди сюда. Бум".

Трамп добавил, что если бы хотябы у одного из людей в том зале было оружие, то террористы или "убежали, или были бы застрелены и это была бы совсем другая история".

В свою очередь во Франции возмутились такому замечанию президента США и призвали его проявить уважение к жертвам "худшего кровопролития на французской земле со времен Второй мировой войны".

Группа 13 Onze 15, которая представляет пострадавших в результате терракта в Батаклане, потребовала официальной реакции от французского правительства на это заявление.

"Наша реакция - прежде всего отвращение к неприемлемой клоунаде на эту тему", - сказал лидер организации Филипп Дюперрон.

"Франция выражает свое твердое несогласие с комментариями президента Трампа об атаках 13 ноября 2015 года в Париже и просит уважать память жертв", - говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Аньес фон дер Мюль.

"Франция гордится тем, что является безопасной страной, где приобретение и владение оружием строго контролируется", - говорится в заявлении.

"Статистика жертв огнестрельного оружия не заставляет нас хотеть изменить этот выбор", - резюмировали в МИД Франции.

Другие жертвы написали гневные сообщения, адресованные президенту США, в Twitter.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-премьер-министр Мануэль Вальс, которые находились у власти во время атаки 2015 года, также выразили свое возмущение в отдельных заявлениях.

Олланд назвал слова Трампа "позорными" и сказал, что они (слова) "много рассказали о том, что он (Трамп) думает о Франции и ее ценностях".

Вальс написал в Twitter "неприличный и некомпетентный. Что еще я могу сказать?"

Напомним, 13 ноября 2015 года джихадисты с помощью поясов-смертников во время футбольного матча Франция-Германия осуществили взрывы  около стадиона, в кафе и барах и захватили заложников в концертном зале Батаклан. Как отмечает AFP, в результате погибли 130 человек и более 350 были ранены.

Темы: СШАФранцияоружиетерроризм
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