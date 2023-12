Трамп возмутил Францию упоминанием о теракте в Париже в заявлении в защиту права на оружие

Президент США Дональд Трамп возмутил Францию, заявив, что терракта в концертном зале Батаклан в Париже могло не быть, если бы у граждан было оружие.

С таким заявлением президент США выступил в обращении к Национальной стрелковой ассоциации в Техасе, пишет AFP.

"Никто не имеет оружия в Париже и мы все помним более 130 человек, а также огромное количество людей, которые были ужасно, ужасно ранены. Вы заметили, что о них никто не говорит", - сказал он аудитории, напомнив терракт произошедший в 2015 году в Париже в концертном зале Батаклан.

"Они были жестоко убиты небольшой группой террористов, у которых было оружие, они не спешили и застрелили их одного за другим", - добавил Трамп.

При этом он, подражая террористам и изображая стрельбу, сказал: "Бум, иди сюда. Бум, иди сюда. Бум".

Trump rallied gun owners in Texas Friday, claiming attacks such as the one in Paris in 2015 could have been prevented if only citizens were armed, and at one point mimicked the assailants: "Boom! Come over here. Boom! Come over here" pic.twitter.com/lfaP5KqSc1