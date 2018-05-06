Трамп возмутил Францию упоминанием о теракте в Париже в заявлении в защиту права на оружие

Президент США Дональд Трамп возмутил Францию, заявив, что терракта в концертном зале Батаклан в Париже могло не быть, если бы у граждан было оружие.

С таким заявлением президент США выступил в обращении к Национальной стрелковой ассоциации в Техасе, пишет AFP.

"Никто не имеет оружия в Париже и мы все помним более 130 человек, а также огромное количество людей, которые были ужасно, ужасно ранены. Вы заметили, что о них никто не говорит", - сказал он аудитории, напомнив терракт произошедший в 2015 году в Париже в концертном зале Батаклан.

"Они были жестоко убиты небольшой группой террористов, у которых было оружие, они не спешили и застрелили их одного за другим", - добавил Трамп.

При этом он, подражая террористам и изображая стрельбу, сказал: "Бум, иди сюда. Бум, иди сюда. Бум".

Trump rallied gun owners in Texas Friday, claiming attacks such as the one in Paris in 2015 could have been prevented if only citizens were armed, and at one point mimicked the assailants: "Boom! Come over here. Boom! Come over here" pic.twitter.com/lfaP5KqSc1 — AFP news agency (@AFP) May 5, 2018

Трамп добавил, что если бы хотябы у одного из людей в том зале было оружие, то террористы или "убежали, или были бы застрелены и это была бы совсем другая история".

В свою очередь во Франции возмутились такому замечанию президента США и призвали его проявить уважение к жертвам "худшего кровопролития на французской земле со времен Второй мировой войны".

Группа 13 Onze 15, которая представляет пострадавших в результате терракта в Батаклане, потребовала официальной реакции от французского правительства на это заявление.

"Наша реакция - прежде всего отвращение к неприемлемой клоунаде на эту тему", - сказал лидер организации Филипп Дюперрон.

"Франция выражает свое твердое несогласие с комментариями президента Трампа об атаках 13 ноября 2015 года в Париже и просит уважать память жертв", - говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Аньес фон дер Мюль.

"Франция гордится тем, что является безопасной страной, где приобретение и владение оружием строго контролируется", - говорится в заявлении.

"Статистика жертв огнестрельного оружия не заставляет нас хотеть изменить этот выбор", - резюмировали в МИД Франции.

Другие жертвы написали гневные сообщения, адресованные президенту США, в Twitter.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-премьер-министр Мануэль Вальс, которые находились у власти во время атаки 2015 года, также выразили свое возмущение в отдельных заявлениях.

Олланд назвал слова Трампа "позорными" и сказал, что они (слова) "много рассказали о том, что он (Трамп) думает о Франции и ее ценностях".

Вальс написал в Twitter "неприличный и некомпетентный. Что еще я могу сказать?"

Напомним, 13 ноября 2015 года джихадисты с помощью поясов-смертников во время футбольного матча Франция-Германия осуществили взрывы около стадиона, в кафе и барах и захватили заложников в концертном зале Батаклан. Как отмечает AFP, в результате погибли 130 человек и более 350 были ранены.