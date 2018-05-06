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Пучдемона вновь выдвинут в премьеры Каталонии

Воскресенье, 6 мая 2018, 07:08

Партия Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" намерена вновь выдвинуть своего лидера на пост главы регионального правительства.

Об этом пишет DW.com.

Как сообщил в субботу представитель партии, голосование по утверждению нового премьер-министра Каталонии может пройти в местном парламенте до 14 мая.

Решение было объявлено после встречи руководства "Вместе за Каталонию" в Берлине, в которой приняли участие депутаты, активисты партии и сам Пучдемон.

Начиная с декабря каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство. Все ранее выдвинутые кандидаты, включая Пучдемона, кандидатура которого не была поддержана в январе 2018 года, находятся либо в камере предварительного заключения, либо уехали из Испании.

Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично.

Экс-премьер автономии Пучдемон после скандального референдума о независимости Каталонии был смещен со своей должности. После этого политик бежал в Бельгию.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

Напомним, 5 апреля Пучдемона, который находился под стражей в Германии, освободили под залог в размере 75 000 евро.

Кроме того, суд исключил возможность выдачи Пучдемона Испании по обвинению в мятеже. Суд считает, что экстрадиция может произойти только по обвинению в растрате государственных средств.

Темы: Каталония Испания
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