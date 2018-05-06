The Observer: Люди Трампа искали компромат на людей Обамы из-за соглашения с Ираном
Люди из команды президента США Дональда Трампа в мае прошлого года наняли израильское частное детективное агентство, чтобы собрать компромат на ключевых лиц администрации Барака Обамы, причастных к заключению ядерного соглашения с Ираном.
Об этом сообщает британское издание The Observer (принадлежит The Guardian).
По его информации, целью этих действий была дискредитация соглашения.
В частности, израильские детективы должны были собирать компрометирующие сведения о советнике Обамы по национальной безопасности Бене Родсе и советнике вице-президента Джо Байдена Колине Кале.
"Идея заключалась в том, чтобы люди, которые работают на Трампа, дискредитировали тех, кто играл ключевую роль в заключении соглашения, что облегчило бы выход из него", - отметил источник.
По данным источников издания, официальные лица, связанные с командой Трампа, связались с детективами через несколько дней после того, как Трамп посетил Тель-Авив год назад.
В то же время изданию не известно, какая именно работа была выполнена и имела ли она какие-то результаты.
Сами Родс и Кал заявили, что ничего не знали о кампании против них.
В 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что это соглашение "было построено на лжи".
Великобритания, Франция и Германия согласились с тем, что соглашение является наилучшим способом предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который в прошлом месяце встретился с Трампом в Вашингтоне, призвал его остаться в соглашении. При этом они предложили обсудить новое соглашение относительно ядерной программы Ирана.
Трамп намерен решить до 12 мая вопрос о том, следует ли отказаться от ядерного соглашения с Ираном от 2015 года.