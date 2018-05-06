Зайцево снова обстреляли из пушек, есть раненый

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Воскресенье, 6 мая 2018, 12:38

6 мая около 11:00 боевики дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о теракте сообщено представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь.

Как сообщалось, боевики уже обстреливали Зайцево 3 и 4 мая.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донецкая область
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