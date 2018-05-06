Зайцево снова обстреляли из пушек, есть раненый
6 мая около 11:00 боевики дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о теракте сообщено представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.
На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь.