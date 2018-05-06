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Украина требует немедленного освобождения задержанных на акциях в РФ - МИД

Воскресенье, 6 мая 2018, 13:31

Украина требует немедленного освобождения незаконно задержанных участников акции "Он нам не царь" в России и обеспечения их прав на мирный протест.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в субботу.

"В Украине решительно осуждают грубые нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, вышедших на улицы в рамках глобального мирного протеста #ОнНамНеЦарь", - отмечают в министерстве.

Там подчеркнули, что "задержание и арест более 1600 мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России".

Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи, отметили в МИД.

"Украина и наши международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест против произвола и несправедливости", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 5 мая в России проходили митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями. 

По данным на 21:00, 5 мая в 26 городах России задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих.

Евросоюз и США призвали российские власти немедленно отпустить задержанных в субботу мирных демонстрантов и журналистов.

Украинская правда
Темы: МИДРосcияакции
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