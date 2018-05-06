Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: в субботу боевики совершили 56 обстрелов

Воскресенье, 6 мая 2018, 14:17

5 мая в районе проведения операции объединенных сил было зафиксировано 56 вражеских обстрелов, все они определены как прицельные.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье.

По его словам, боевики сделали 8 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, 9 выстрелов из танка, и выпустили по позициям Объединенных сил около 60 мин из минометов калибра 120 и 82 мм.

На Луганском направлении наибольшее обострение в прошедшие сутки наблюдалось в районе Новотошковского, где противник активно применял минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие различных типов и калибров.

Также под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты в районе населенных пунктов Зайцево, Екатериновка, Красное, Крымское и Светлодарск. Здесь противник применял минометы калибра 82 мм, БМП, гранатометы и стрелковое оружие различных типов и калибров.

Всего в сторону украинских военных было выпущено полсотни минометных мин различных калибров. Отдельные подразделения Объединенных сил провели успешные рейдовые действия. В ходе рейда одного боевика взяли в плен.

На Донецком направлении зафиксировано 48 вражеских обстрелов. Наибольшую активность противник проявлял в районе Авдеевки, Гнутово, Красногоровки и Широкино.

На рассвете, около 5.30, в районе Тоненького противник применил ствольную артиллерию калибра 122 мм. В сторону украинских военных было сделано 8 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм.

В то же самое время неподалеку Новогнатовки вел огонь вражеский танк, который совершил 9 выстрелов по украинским позициям.

Кроме того, в ночное время, под обстрелом из миномета калибра 120 мм оказались украинские защитники в районе Авдеевки.

Остальные 43 вражеских обстрела происходили из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных типов и БМП. Противник вел огонь в направлении опорных пунктов ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Березовое, Верхнеторецкое, Водяное, Гнутово, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Опытное, Пески, Пищевик, Славное, Широкино.

Военнослужащие ВСУ 31 раз открывали ответный огонь, применяя исключительно разрешенное минскими договоренностями оружие.

По данным разведки Объединенных сил, которые обнародовал пресс-центр ООС, 6 оккупантов погибли, 4 ранены.

Ранее сообщалось, что во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский военнослужащий был ранен.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
08:11
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: