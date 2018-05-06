ООС: в субботу боевики совершили 56 обстрелов

5 мая в районе проведения операции объединенных сил было зафиксировано 56 вражеских обстрелов, все они определены как прицельные.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье.

По его словам, боевики сделали 8 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, 9 выстрелов из танка, и выпустили по позициям Объединенных сил около 60 мин из минометов калибра 120 и 82 мм.

На Луганском направлении наибольшее обострение в прошедшие сутки наблюдалось в районе Новотошковского, где противник активно применял минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие различных типов и калибров.

Также под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты в районе населенных пунктов Зайцево, Екатериновка, Красное, Крымское и Светлодарск. Здесь противник применял минометы калибра 82 мм, БМП, гранатометы и стрелковое оружие различных типов и калибров.

Всего в сторону украинских военных было выпущено полсотни минометных мин различных калибров. Отдельные подразделения Объединенных сил провели успешные рейдовые действия. В ходе рейда одного боевика взяли в плен.

На Донецком направлении зафиксировано 48 вражеских обстрелов. Наибольшую активность противник проявлял в районе Авдеевки, Гнутово, Красногоровки и Широкино.

На рассвете, около 5.30, в районе Тоненького противник применил ствольную артиллерию калибра 122 мм. В сторону украинских военных было сделано 8 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм.

В то же самое время неподалеку Новогнатовки вел огонь вражеский танк, который совершил 9 выстрелов по украинским позициям.

Кроме того, в ночное время, под обстрелом из миномета калибра 120 мм оказались украинские защитники в районе Авдеевки.

Остальные 43 вражеских обстрела происходили из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных типов и БМП. Противник вел огонь в направлении опорных пунктов ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Березовое, Верхнеторецкое, Водяное, Гнутово, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Опытное, Пески, Пищевик, Славное, Широкино.

Военнослужащие ВСУ 31 раз открывали ответный огонь, применяя исключительно разрешенное минскими договоренностями оружие.

По данным разведки Объединенных сил, которые обнародовал пресс-центр ООС, 6 оккупантов погибли, 4 ранены.

Ранее сообщалось, что во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский военнослужащий был ранен.