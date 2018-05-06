В Москве за участие в "Он нам не царь" задержали 658 человек, в полиции остаются 122

В Москве во время антипутинской акции "Он нам не царь", организованной сторонниками Алексея Навального 5 мая, за "нарушение общественного порядка" задержали 658 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Отмечается, что из указанного количества 279 человек - жители Москвы, 379 - иногородние.

По данным СПЧ, "после профилактической беседы и оформления документов отпущены 80%, в том числе все несовершеннолетние и сам Навальный".

"Всего (задержанными - ред.) на 48 часов в отделениях полиции остаются 122 человека, большинство из которых нарушали общественный порядок уже после акции, пытаясь перекрывать движение на улицах Москвы и вступая в противостояние с органами правопорядка", - заявили в СПЧ.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. По данным полиции, в Москве участие в акции приняли около 1,5 тыс. человек.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками Навального, не были согласованы с властями.

По состоянию на 21:00 5 мая в 26 городах России правоохранители задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих. Среди задержанных также были несовершеннолетние.

По данным ОВД-Инфо, в Москве были задержаны 702 человека, в Санкт-Петербурге 232, в Челябинске 164, в Якутске 75, в Тольятти 63, в Красноярске 61, в Воронеже 48, в Краснодаре 48, в Астрахани 44, в Калуге 28, в Новокузнецке 27, в Белгороде 20, в Самаре 19, во Владимире 18, в Твери 11, в Барнауле - 10.