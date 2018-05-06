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Эрдоган заявил, что Турция никогда не отказывалась от цели вступления в ЕС

Воскресенье, 6 мая 2018, 18:30

Турция никогда не отказывалась от своей цели вступить в Европейский союз.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на объявлении манифеста правящей партии за месяц до внеочередных выборов, сообщает Daily Sabah.

Он подчеркнул, что Турция будет продолжать двигаться в сторону членства в Евросоюзе.

"Мы никогда не отказывались от цели полноценного членства в ЕС, хотя в последнее время мы не видели такой же преданности от наших партнеров" - сказал Эрдоган.

Турция начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, через 18 лет после подачи заявки.

Переговоры замедляют ряд факторов, в частности, вопрос Кипра, а также оппозиция Германии и Франции.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Иоханнес Хан заявил, что Турция продолжает делать огромные шаги в направлении от Евросоюза, в частности, в сфере верховенства права и основных свобод.

Европейская правда

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