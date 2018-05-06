Трампа предупредили о рисках в случае выхода из ядерного соглашения с Ираном

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Воскресенье, 6 мая 2018, 21:38

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне.

Такое заявление, адресованное президенту США Дональду Трампу, Макрон озвучил 6 мая немецкому еженедельнику Der Spiegel, сообщает Reuters.

"Мы откроем ящик Пандоры. Это может привести к войне", - заявил Макрон. 

Вместе с тем он добавил: "Я не думаю, что Трамп хочет войны".

Об опасности выхода из ядерной сделки также заявил республиканский глава Комитета Палаты по вооруженным силам США Мак Торнберри, который также входит в Совет по международным отношениям.

В комментарии Fox News Sunday Торнберри заявил, что выход из соглашения 2015 года был бы ошибочным решением и он выступает против этого. По его мнению, США должны работать в вопросе совершенствования пунктов ядерного соглашения с европейскими союзниками.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у Ирана есть план, как ответить на любой шаг США относительно ядерной сделки. 

"Соединенные Штаты допустят ошибку, если выйдут из сделки. Если США примут такое решение, они будут жалеть, как никогда в истории", - заявил Роухани, пишет Reuters

Напомним, решение о том, следует ли Соединенным Штатам отказаться от ядерного соглашения с Ираном, президент США Дональд Трамп намерен принять до 12 мая

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, который в прошлом месяце встретился с Трампом в Вашингтоне, призвал его остаться в соглашении. При этом они предложили обсудить новое соглашение относительно ядерной программы Ирана.

Великобритания, Франция и Германия согласились с тем, что соглашение является наилучшим способом предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

Украинская правда
Темы: ядерное оружие Иран США Франция
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