В Украине прогнозируют дожди и грозы

Синоптики прогнозируют 7 мая дожди с грозами на территории всей Украины, кроме Закарпатской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Об этом свидетельствуют данные Укргидромедцентра.



В Киеве в этот день будут дожди с грозами, температура - 21-23 градуса тепла.



На севере днем ​​температура будет 22-24 градуса тепла, на юге - до 27 градусов.



На западе также прогнозируют дожди, а температура не будет превышать 16-18 градусов.



На востоке температура будет держаться на отметке 25-27 градусов. В центральных областях будут дожди и грозы, температура воздуха составит 22-25 градусов.