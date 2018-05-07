В Украине прогнозируют дожди и грозы

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Понедельник, 7 мая 2018, 08:30

Синоптики прогнозируют 7 мая дожди с грозами на территории всей Украины, кроме Закарпатской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Об этом свидетельствуют данные Укргидромедцентра.

В Киеве в этот день будут дожди с грозами, температура - 21-23 градуса тепла.

На севере днем ​​температура будет 22-24 градуса тепла, на юге - до 27 градусов.

На западе также прогнозируют дожди, а температура не будет превышать 16-18 градусов.

На востоке температура будет держаться на отметке 25-27 градусов. В центральных областях будут дожди и грозы, температура воздуха составит 22-25 градусов.

Темы: погода Украина
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