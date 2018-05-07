Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине прогнозируют дожди и грозы

Понедельник, 7 мая 2018, 08:30

Синоптики прогнозируют 7 мая дожди с грозами на территории всей Украины, кроме Закарпатской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Об этом свидетельствуют данные Укргидромедцентра.

В Киеве в этот день будут дожди с грозами, температура - 21-23 градуса тепла.

На севере днем ​​температура будет 22-24 градуса тепла, на юге - до 27 градусов.

На западе также прогнозируют дожди, а температура не будет превышать 16-18 градусов.

На востоке температура будет держаться на отметке 25-27 градусов. В центральных областях будут дожди и грозы, температура воздуха составит 22-25 градусов.

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
08:11
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: