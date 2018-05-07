В Балаклее патрули обследуют территорию

264 просмотра
Понедельник, 7 мая 2018, 08:47

В городе Балаклея, где был пожар на военной базе, контролируемая ситуация, а пешие патрули обследуют территорию.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 7 мая ситуация контролируемая. Пешими патрулями проводится обследование территории. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 43 человек и 10 ед. техники, в том числе от ГСЧС 6 человек личного состава, 2 ед. техники. Ситуация находится на контроле ГСЧС", - отмечают в сообщении.

Напомним, возгорание в Балаклее на территории технической площадки, где продолжают очистку и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года, произошло днем ​​3 мая. 

Неубранные снаряды взрывались, часть жителей эвакуировалась

Жертв и пострадавших в результате события нет. 

По факту пожара в Балаклее прокуратура начала уголовное производство по ч.3 ст.425 КК (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ред.). 

В ВСУ заявили, что среди версий возникновения пожара на бывшем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи рассматривают возгорание сухой травы и искру из выхлопной трубы пожарного танка.

По данным ВСУ, после пожара 2017 года остается неразминированной менее 30% технической территории, занимающей 228 гектаров.

Читайте также: "На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады" и "Город грехов. Как "пилят" бюджет во взорванной Балаклее"

Украинская правда
Темы: Харьковская область ГСЧС
powered by lun.ua
По теме
В Балаклее до сих пор тлеет трава, взрывов нет 6 мая 2018, 09:59
ГосЧС: В Балаклее еще кое-где тлеет, без взрывов 5 мая 2018, 09:03
Силовики назвали версии нового пожара в Балаклее 4 мая 2018, 12:44
Все новости
Главные новости
ООС: 80 обстрелов, 1 военный погиб
Дело Найема ведет прокурор "с прошлым"
Организатором нападения на ветерана АТО Вербича является гражданин РФ - СБУ
ООС: Военные попали в засаду - один погиб, двое ранены
Все новости
исследование

5 признаков того, что вы едите мало углеводов

Made in Ukraine

10 украинских брендов, которые делают посуду