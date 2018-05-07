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В День памяти и День победы прогнозируют дожди

Понедельник, 7 мая 2018, 13:15

В Украине 8 мая погоду на большей части территории страны будет определять малоактивный циклон над Черным морем и умеренно-теплая воздушная масса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В южной части страны и на Прикарпатье ожидается дождь, местами гроза; на остальной территории – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в западных областях 7-12°; днем 18-23°, в северных и восточных областях 24-29°.

В Киеве 8 мая без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем ​​26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 мая самая высокая температура днем ​​была 28,2° в 1907 году, самая низкая ночью 5° в 1953 году.

В Украине 9 мая на юге и в Карпатском регионе местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-17°; днем 21-27°, в Крыму около 20°.

В Киеве 9 мая без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем ​​23-25​​°.

Темы: погода
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