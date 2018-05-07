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В Румынии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие

Понедельник, 7 мая 2018, 16:02

В Румынии 7 мая автобус с украинскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Romania TV.

Авария произошла вблизи города Брэила на юго-востоке Румынии.

В результате ДТП пострадали девять человек, включая пассажиров легкового автомобиля.

Всего в украинском автобусе путешествовала 51 человек, в легковом автомобиле - двое.

Полиция задержала водителя автомобиля и его сына, а также водителя автобуса для дачи показаний. Проводится расследование.

 

Детали инцидента со ссылкой на информацию от пассажиров приводит также портал Dtp.kiev.ua.

"По словам пассажира: встречная машина, румынская с двумя женщинами, ударила нас в угол. Якобы заснули", - говорится в сообщении.

По словам пассажира, 4 человека попали в больницу.

"Мы спали. Съехал в кювет. Водители пытались вдвоем вывернуть руль, но его заклинило. Водитель и барышня сверху больше всего пострадали. Наши водители недавно останавливались и поменялись, проехали только 1 км", - рассказал он.

 

После аварии украинцам предоставили два автобуса, которые повезли их к границе.

Украинская правда
Темы: ДТПРумыния
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