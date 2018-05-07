Почти 46% украинцев за вступление в ЕС, 41,4% – в НАТО – опрос

45,9% украинцев считают, что Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу.

Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.

Согласно опросу, 8,9% респондентов считают, что Украина должна идти направлением вступления в Таможенный союз, еще 31,6% - Украине не следует ни ориентироваться на вступление в ЕС, ни в Таможенный союз.

В то же время 12,9% опрошенных не определились со своим мнением относительно интеграционного направления Украины, а 0,7% отказались отвечать.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 41,4% украинцев, тогда как 37,8% не поддерживают этого. Еще 20% не определились со своим мнением, а 0,9% отказались ответить на вопрос.

Опрос проводился с 5 по 19 апреля 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и оккупированного Донбасса).

Европейская правда