Почти 46% украинцев за вступление в ЕС, 41,4% – в НАТО – опрос
45,9% украинцев считают, что Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу.
Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.
Согласно опросу, 8,9% респондентов считают, что Украина должна идти направлением вступления в Таможенный союз, еще 31,6% - Украине не следует ни ориентироваться на вступление в ЕС, ни в Таможенный союз.
В то же время 12,9% опрошенных не определились со своим мнением относительно интеграционного направления Украины, а 0,7% отказались отвечать.
Вступление Украины в НАТО поддерживают 41,4% украинцев, тогда как 37,8% не поддерживают этого. Еще 20% не определились со своим мнением, а 0,9% отказались ответить на вопрос.
Опрос проводился с 5 по 19 апреля 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и оккупированного Донбасса).