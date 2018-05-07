Почти 46% украинцев за вступление в ЕС, 41,4% – в НАТО – опрос

1296 просмотров
Понедельник, 7 мая 2018, 16:49

45,9% украинцев считают, что Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу.

Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.

Согласно опросу, 8,9% респондентов считают, что Украина должна идти направлением вступления в Таможенный союз, еще 31,6% - Украине не следует ни ориентироваться на вступление в ЕС, ни в Таможенный союз.

В то же время 12,9% опрошенных не определились со своим мнением относительно интеграционного направления Украины, а 0,7% отказались отвечать.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 41,4% украинцев, тогда как 37,8% не поддерживают этого. Еще 20% не определились со своим мнением, а 0,9% отказались ответить на вопрос.

Опрос проводился с 5 по 19 апреля 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и оккупированного Донбасса). 

Европейская правда 

Темы: ЕС НАТО опрос социология
powered by lun.ua
По теме
Украине самой нужно, чтобы Россия оставалась в Совете Европы – Брассер 7 мая 2018, 10:41
ЕС и США возмутились из-за массовых задержаний в России 5 мая 2018, 23:52
Глава Европарламента выступил за создание единой армии ЕС 4 мая 2018, 00:44
Все новости
Главные новости
Стоимость земли в Украине может вырасти втрое после отмены моратория — Всемирный банк
Bellingcat назвала имена военных РФ, причастных к обстрелам Мариуполя 2015 года
Мариуполь в 2015 году расстреляли русские военные - СБУ
Сутки на Донбассе: 1 военный погиб, 6 - раненых
Все новости
психология

Когда самооценка женщин начинает страдать от соцсетей

флешмоб

В Киеве запустили флешмоб с предложением бесплатного жилья на Лигу чемпионов