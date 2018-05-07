Суд по делу Штепы побил рекорд скорости заседаний

Суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы разошелся через 40 секунд после начала заседания из-за того, что не явился один из судей.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Штепы Дмитрия Марченко.

"Подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда, предназначенного для рассмотрения дела Штепы с самого начала, длилось всего 40 секунд: нам объявили, что не явился один из четырех судей судейской коллегии", - отметил юрист.

По его словам, следующее заседание назначено на 14:00 1 июня.

"Штепа была на заседании с температурой, у нее воспаление легких. Никаких заявлений не делала", - добавил адвокат.

Сообщается, что, по данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, один из судей находится в отпуске.

Как сообщалось, ранее Орджоникидзевский суд перенес подготовительное заседание по делу Штепы, которую обвиняют в сепаратизме, на 7 мая.

Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

20 сентября 2017 года Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

7 февраля Штепа не явилась в Октябрьский райсуд Харькова на подготовительное заседание, сославшись на медицинское обследование.

Прокуратура требует отправить Штепу в СИЗО.

28 февраля защитники Штепы заявили отвод председательствующему судье Денису Чижиченку и запасному судье Натальи Васильевой.

После ряда отводов в марте Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.