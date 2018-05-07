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За 4 дня Киев поставил 10 температурных рекордов

Понедельник, 7 мая 2018, 19:09

В столице за четыре дни мая метеорологи зафиксировали уже 10 температурных рекордов.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 5 мая был зафиксировано рекорд максимальной температуры воздуха, когда столбик термометра поднялся до 30,2º, что на 1,8º выше предыдущего максимума 1954 года.

"В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 1,8º историческое значение того же 1954 года. Она составила +23,8ºС ", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, 6 мая на Киевщине началось понижение температуры воздуха, но все же она несколько превышает климатическую норму.

Как сообщалось, 4 мая в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха.

2 мая в Киеве также был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30°С.

Украинская правда
Темы: Киевпогода
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