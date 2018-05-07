Кабмин планирует санкции против ряда российских издательств

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Понедельник, 7 мая 2018, 23:17

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко инициировал введение санкций против 12 российских издательств, печатающих книги антиукраинского содержания.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию Независимости Украины", - пишет чиновник.

Он отметил, что таким образом отреагировал на "обращение общественности и Госкомтелерадио".

Как сообщалось, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины предложил применить экономические санкции к юридическим лицам России, которые систематически печатают и распространяют издания антиукраинского содержания.

В перечень внесены 172 издания, выпущенные 35 издательствами.

Украинская правда
Темы: Росcия санкции Кабинет министров
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