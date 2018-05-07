Главные новости дня – за 60 секунд

Стали известны имена военных РФ, причастных к обстрелам Мариуполя в 2015 году, рейтинги кандидатов в президенты и в парламент, Путин в четвертый раз стал президентом – новости, которые обсуждали 7 мая.

Об обстреле Мариуполя в 2015 году. Следователи Службы безопасности Украины установили, что обстрел жилого микрорайона Мариуполя "Восточный" 24 января 2015 года, в результате которого погибло 29 человек и еще были ранены 92, совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.

Также расследователи международной группы Bellingcat подтвердили, что Мариуполь обстреляли из подконтрольной РФ территории и опубликовали имена причастных к ним боевиков и российских военных.

О выборах. Если бы выборы в парламент проходили в апреле, то больше всего украинцы бы поддержали партию "ВО "Батькивщина" и провели бы в парламент 8 партий.

Если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля 2018 года и в них участвовали Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, то в первом туре больше всего голосов получила бы Юлия Тимошенко.

О нападении на ветерана АТО. Прокуратура сообщила о подозрении 25-летней девушке, которую обвиняют в нападении на АТОвца-защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Продолжаются следственные действия и устанавливаются другие участники преступной группы.

О Супрун. НАПК вынесло предписание исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов у ее подопечного. Супрун заявляет, что предупреждала НАПК о конфликте интересов у ее подопечного еще в октябре 2017 года.

О боевиках Вагнера. Служба безопасности Украины выяснила личность подполковника РФ, который отвечает за подготовку ротно-тактической группы "Карпаты" в составе частной военной компании Вагнера.

О миллионерах. Доходы в размере более 1 млн гривен, полученные в 2017 году, задекларировали 4,063 тысяч плательщиков. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1,605 тысяч миллионеров, до 30 лет - 188. В то же время самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (г. Черкассы), а самому старшему - 99 лет (г. Киев).

О России. Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. Путин принес присягу на верность России и обратился с речью к собравшимся. В ней он сказал, что "особенно остро осознает ответственность" перед каждым русским и Россией в целом и перед "тысячелетней историей и нашими предками".

Также Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства.