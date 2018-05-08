В Сирии разбился российский военный вертолет, все на борту погибли
При выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.
Сообщается, что оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.
"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения воздушных и наземных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн.
Машина оборудована устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты, средствами активного противодействия и катапультно-амортизационной установкой.
Как сообщалось, в начале мая в Сирии потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ, погибли двое летчиков.