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В Сирии разбился российский военный вертолет, все на борту погибли

Вторник, 8 мая 2018, 00:13
В Сирии разбился российский военный вертолет, все на борту погибли

При выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.

"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения воздушных и наземных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн.

Машина оборудована устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты, средствами активного противодействия и катапультно-амортизационной установкой.

Как сообщалось, в начале мая в Сирии потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ, погибли двое летчиков.

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Темы: РосcияСириячрезвычайное происшествиеавиа
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