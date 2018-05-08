Adidas удалила со своего сайта продукцию с советской символикой

Компания Adidas удалила со своего сайта колекцию спортивной одежды с изображением герба Советского Союза и надписями USSR (СССР).

Поисковые запросы по сайту компании больше не выдают продукцию с советской символикой, одежда с современной российской символикой осталась.

Ранее сообщалось, что компания Adidas создала к Чемпионату мира по футболу в России женское платье, которое является частью целой серии, на котором демонстрируется герб Советского Союза и надпись на английском "СССР".

"Чтобы отметить чемпионат 2018 года в России, Adidas превратил винтажные футболки в модные предметы одежды. На это платье вдохновили футболки, которые в 1991 году носила сборная Советской Союза, и они были изготовлены из дышащей ткани. Платье украшено гербом, принтом USSR и номером 11 на спине", - описывает этот товар сама компания.

Фирма также предлагала приобрести мужскую футболку с советской символикой.

Украинский институт национальной памяти напомнил "Adidas-Украина" об ответственности за распространение в Украине продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима.