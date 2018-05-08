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Конгресс США предложил санкции в отношении поставщиков российского ОПК

Вторник, 8 мая 2018, 06:57

Конгресс США предложил ввести санкции в отношении поставщиков российского ОПК.

С такой инициативой выступил комитет Палаты представителей по делам вооружений, на сайте которого был опубликован законопроект об оборонном бюджете США на 2019 год, пишет DW.com.

Авторы законопроекта предлагают наделить президента США полномочиями по введению санкций в отношении лиц, которые оказывают поддержку оборонной промышленности России.

В частности, речь идет о цепочке поставок в областях ОПК, связанных с разработкой или производством основного военного оборудования. Кроме того, санкции могут быть введены в отношении правительств государств, которые покупают подобное вооружение у российской стороны, отмечается в документе.

При этом создатели законопроекта предлагают поправки в раздел 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Предлагаемые нововведения позволят президенту отсрочить введение ограничительных мер на 180 дней, если закупающие у РФ вооружение лица подтвердят свою деятельность в интересах национальной безопасности США.

Санкции также могут быть отложены в случае демонстрации шагов по снижению зависимости от российского оборонного сектора, отмечается в предложенных изменениях.

Как сообщалось, Турция намерена приобрести  российские системы С-400 на 2,5 млрд долларов.

Эта сделка вызвала беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, а системы противовоздушного оружия не могут быть интегрированы в оборону Альянса.

В связи с этим государственный секретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу относительно приобретения российской ракетной системы "земля-воздух". Он заявил, что Анкара может столкнуться с санкциями в случае покупки С-400.

Турция отвергла предостережения США.

Темы: санкцииРосcияСША
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