Проект оборонного бюджет США на 2019 г. предусматривает $ 250 млн для Украины

Проект закона о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны" предусматривает предоставление Украине помощи для обеспечения безопасности на $ 250 млн.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны".

Сумма средств, которую предлагается выделить Украине в качестве помощи на обеспечение безопасности, в том числе на летальные виды вооружений, определена в объеме 250 млн. долл., что на 100 млн. больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году.

50 млн. долл. из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Законопроект должен быть согласован с версией, что будет подготовлена ​​Сенатом, и проголосован обеими палатами Конгресса перед подачей на подпись Президенту США.