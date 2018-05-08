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ООС: Боевые действия шли по всей линии разграничения, террористы понесли потери

Вторник, 8 мая 2018, 08:06

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевые действия продолжались по всей линии разграничения, один боевик уничтожен.

Об этом сообщается в утренней сводке операции Объединенных сил 7 мая.

Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности. Противник 15 раз применял запрещенное вооружение.

В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства противника и не допустили продвижения оккупационных войск в глубь украинской территории.

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь из 122-мм артиллерии по населенному пункту Зайцево. Грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права, артиллерийскими обстрелами боевики разрушают жилые дома. Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов орудийных снарядов.

Во время боевых действий, потери Объединенных сил составили 2 раненых. Как сообщается, им оказана квалифицированная медицинская помощь и они эвакуированы в госпиталь.

По данным разведки, один боевик уничтожен, 5 получили ранения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Объединенные силы на Донбассебоевые действия
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