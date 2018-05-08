Пешие патрули продолжают обследовать арсенал в Балаклее

В Балаклее, где был пожар на военной базе, пешие патрули продолжают обследовать территорию военного арсенала.

Об этом сообщает ГСЧС.



"По состоянию на 7 часов 8 мая ситуация контролируется. Пешими патрулями проводится обследование территории. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 35 человек и 12 единиц техники, в том числе от ГСЧС 6 человек личного состава, 2 единицы техники. Ситуация находится на контроле ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, возгорание в Балаклее на территории технической площадки, где продолжают очистку и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года, произошло днем ​​3 мая.

Неубранные снаряды взрывались, часть жителей эвакуировалась.

Жертв и пострадавших в результате события нет.

По факту пожара в Балаклее прокуратура начала уголовное производство по ч.3 ст.425 КК (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ред.).

В ВСУ заявили, что среди версий возникновения пожара на бывшем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи рассматривают возгорание сухой травы и искру из выхлопной трубы пожарного танка.



По данным ВСУ, после пожара 2017 года остается неразминированной менее 30% технической территории, занимающей 228 гектаров.



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