Украинцы не пострадали при столкновении поездов в Германии
Граждане Украины не пострадали в результате столкновения поездов в Германии.
Об этом Украинской правде сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"По сообщению уголовной полиции г. Аугсбург (федеральная земля Бавария), граждан Украины среди погибших и травмированных во время столкновения поездов нет", - отметил он.
8 мая в немецком городе Айхах неподалеку от Аугсбурга (Бавария) в результате столкновения пассажирского поезда с товарным погибли два человека.
Причины аварии не ясны. Ожидается, что эксперты будут работать на станции, чтобы выяснить, по каким причинам пассажирский поезд оказался на одном пути с товарным.