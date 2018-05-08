Украинцы не пострадали при столкновении поездов в Германии

Граждане Украины не пострадали в результате столкновения поездов в Германии.

Об этом Украинской правде сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.



"По сообщению уголовной полиции г. Аугсбург (федеральная земля Бавария), граждан Украины среди погибших и травмированных во время столкновения поездов нет", - отметил он.



8 мая в немецком городе Айхах неподалеку от Аугсбурга (Бавария) в результате столкновения пассажирского поезда с товарным погибли два человека.



Причины аварии не ясны. Ожидается, что эксперты будут работать на станции, чтобы выяснить, по каким причинам пассажирский поезд оказался на одном пути с товарным.