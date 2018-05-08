Лидера армянских протестов Пашиняна избрали премьер-министром

7740 просмотров
Вторник, 8 мая 2018, 12:44

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян стал премьер-министром страны.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", передает "Европейская правда".

Национальное собрание Армении 59 голосами "за" и 42 голосами "против" со второй попытки избрало руководителя фракции "Елк" главой правительства.

В поддержку кандидатуры Пашиняна проголосовали фракции "Елк", "Царукян" и "Дашнакцутюн", а также ряд депутатов фракции Республиканской партии, имеющей большинство в парламенте.

Для того чтобы занять пост премьера, Пашиняну необходимо было получить голоса 53 депутатов в 105-местном армянском парламенте. С первой попытки Пашиняну не удалось набрать достаточное количество голосов: во время голосования 1 мая за его кандидатуру проголосовали 45 депутатов, а 56 депутатов, представляющих фракцию республиканцев, выступили против. В результате протесты в стране усилились.

За ходом голосования в парламенте в прямом эфире следили присутствующие на площади Республики десятки тысяч граждан, которые с радостью встретили новость об избрании Пашиняна.

Пашинян заверил, что в его правительстве олигархов не будет, и после 8 мая в стране не будет монополии на экономическую деятельность.

Темы: Армения премьер
powered by lun.ua
По теме
Партия власти Армении сдалась: обещает избрать премьером лидера оппозиции 2 мая 2018, 20:05
ЕС призвал все стороны в Армении к диалогу для формирования правительства 2 мая 2018, 08:45
Пашинян призвал к тотальной забастовке и блокированю аэропорта и железной дороги 1 мая 2018, 21:47
Все новости
Главные новости
Появились новые подробности массового отравления детей в Черкассах
СБУ провела обыски у руководителей компартии
Более 50 школьников в Черкассах отравились неизвестным веществом
Лидера армянских протестов Пашиняна избрали премьер-министром
Все новости
психология

Когда самооценка женщин начинает страдать от соцсетей

исследование

Отдых помогает лучше запоминать новую информацию