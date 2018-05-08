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Лидера армянских протестов Пашиняна избрали премьер-министром

Вторник, 8 мая 2018, 12:44
Лидера армянских протестов Пашиняна избрали премьер-министром

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян стал премьер-министром страны.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", передает "Европейская правда".

Национальное собрание Армении 59 голосами "за" и 42 голосами "против" со второй попытки избрало руководителя фракции "Елк" главой правительства.

В поддержку кандидатуры Пашиняна проголосовали фракции "Елк", "Царукян" и "Дашнакцутюн", а также ряд депутатов фракции Республиканской партии, имеющей большинство в парламенте.

Для того чтобы занять пост премьера, Пашиняну необходимо было получить голоса 53 депутатов в 105-местном армянском парламенте. С первой попытки Пашиняну не удалось набрать достаточное количество голосов: во время голосования 1 мая за его кандидатуру проголосовали 45 депутатов, а 56 депутатов, представляющих фракцию республиканцев, выступили против. В результате протесты в стране усилились.

За ходом голосования в парламенте в прямом эфире следили присутствующие на площади Республики десятки тысяч граждан, которые с радостью встретили новость об избрании Пашиняна.

Пашинян заверил, что в его правительстве олигархов не будет, и после 8 мая в стране не будет монополии на экономическую деятельность.

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Темы: Арменияпремьер
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