Путин исключил Порошенко из поздравления к Дню Победы

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к главам 10 государств, а в Грузии и Украине поздравил только граждан.

Об этом сообщает его пресс-служба.

"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В своем обращении Путин также подчеркнул важность "братской дружбы" между этими странами.