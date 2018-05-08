Путин исключил Порошенко из поздравления к Дню Победы

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Вторник, 8 мая 2018, 13:04

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к главам 10 государств, а в Грузии и Украине поздравил только граждан.

Об этом сообщает его пресс-служба.

"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В своем обращении Путин также подчеркнул важность "братской дружбы" между этими странами.

Украинская правда
Темы: Путин Порошенко празднования Росcия
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