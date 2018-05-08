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Разгром пророссийской ГО в Харькове: полиция возбудила дело

Вторник, 8 мая 2018, 13:29

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на офис общественной организации "Трудовая Харьковщина", которое произошло 7 мая.

Об этом сообщил журналистам глава управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Открыто дело по статье "хулиганство" - ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса", - сказал Бех.

Он также сообщил, что видео нападения на офис, опубликованное на странице "Национальный корпус Харьков" в Facebook, приобщено к материалам дела.

В понедельник глава "Трудовой Харьковщины" Павел Тищенко сообщил, что группа неизвестных молодых людей разгромила офис организации. По его словам, во время нападения в офисе никого не было, но нападавших видели люди из соседних офисов, а также два члена "Трудовой Харьковщины".

Вечером того же дня на странице "Национальный корпус Харьков" было опубликовано видеозаявление начальника харьковского штаба организации Константина Немичева о причастности к нападению активистов его организации.

"Национальный корпус" совместно с "Национальными дружинами" посетили офис этой организации и изъяли всю коммунистическую атрибутику и агитацию. В связи с бездействием правоохранительных органов украинским гражданам приходится самим пресекать проявления сепаратизма и бороться за украинский порядок", - говорится в видеозаявлении.

На видео видно, как молодые люди в футболках с надписью "Національні дружини" и трезубом идут в офис "Трудовой Харьковщины", а К.Немичев взламывает дверь. Затем активисты срывают со стен красные знамена, плакаты, портреты Иосифа Сталина и Владимира Ульянова (Ленина), опрокидывают мебель, выносят на улицу флаги с символикой "Трудовой Харьковщины", СССР, портретом Карла Маркса, рвут их и оставляют в мусорном баке.

По информации агентства, ОО "Трудовая Харьковщина" принимала активное участие в пророссийских митингах, которые проходили в городе в 2014-2015 годах. Сейчас проводит акции, приуроченные к 1 мая, 23 февраля и другим датам, которые было принято отмечать в советское время.

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Темы: Харьковчрезвычайное происшествиеРосcияполициякриминал
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