Штаб ООС: боевики совершили 58 обстрелов, 2 бойцов ранены

За прошедшие сутки боевики совершили 58 обстрелов, двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщил представитель министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.



"Обстановка на линии соприкосновения за прошедшие сутки оставалась напряженной, но контролируемой подразделениями Объединенных сил. Боевые действия продолжались по всей линии разграничения, интенсивность вражеских огневых провокаций не снизилась", - рассказал Гуцуляк.



В общем все 58 вражеских обстрелов, которые были зафиксированы на линии соприкосновения за прошедшие сутки, были определены как прицельные.



Боевики оккупационных администраций РФ сделали 66 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили по оборонным позициям Объединенных сил более 130 мин из минометов калибра 120 и 82 мм.



Спикер рассказал, что украинские бойцы вели активную оборону.



"Наши защитники 27 раз открывали огонь, применяя исключительно разрешенное Минскими договоренностями оружие", - отметил Гуцуляк.



Вследствие вражеского обстрела был ранен один боец, а второй - из-за подрыва на неустановленном взрывном устройстве во время выполнения инженерных мероприятий. По словам Гуцуляка, состояние здоровья обоих военнослужащих оценивается как удовлетворительное.



Позже, с полуночи до девяти утра 8 мая в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 прицельных обстрелов наших позиций.