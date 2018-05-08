Глава ЦИК стал причиной ссоры между антикоррупционными органами

Специализированная антикоррупционная прокуратура выразила возмущение комментарием директора НАБУ Артема Сытника по следствию в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. В антикоррупционном бюро быстро ответили.

Все началось с того, что Сытник в интервью изданию "РБК-Украина" заявил, что НАБУ будет настаивать на объявлении окончательного подозрения Охендовскому, который проходит по так называемому делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

При этом он сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование в связи с направлением международных правовых поручений в другие страны.

"Хотя на тот момент почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность подписи Охендовского, и мы видели, что в тот же день, когда сделана запись о выплате ему денежных средств в так называемой "амбарные книге", на его карточку приходили деньги. Детективы были готовы заканчивать это дело... Недавно суд отменил решение о прекращении расследования, оно восстановлено, поэтому мы будем настаивать на том, чтобы подозрение было окончательно объявлено, и чтобы это дело ушло в суд", - отметил Сытник.

Эти слова возмутили САП. Антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook написала, что такое "заявление руководителя поднадзорного органа досудебного расследования, сделанное непроцессуальным способом, вводит в заблуждение общественность, имеет целью политизации уголовного процесса и может расцениваться как попытка оказать публичное давление на прокуроров в производстве с целью принятия сомнительного с точки зрения закона решения".

В САП объясняют, что дело во второй раз остановлено прокурором, поскольку в Украине не удалось получить необходимые доказательства преступлений Охендовского и теперь антикоррупционные органы ждут ответы на запросы о международно-правовой помощи от США и Великобритании.

Более того, отмечают в САП, ответы, полученные от немецкой, французской и австрийской сторон, свидетельствуют об отсутствии признаков преступления и доказательств противоправного поведения председателя ЦИК.

В НАБУ на это заявили, что САП откровенно врет, в частности об информации по делу, полученной от Франции и Германии.

"На самом деле в ответ на запрос НАБУ компетентные органы Франции сообщили, что нуждаются в определенных уточнениях и разъяснениях по поводу запроса. С целью обеспечения дальнейшего выполнения запроса Национальным бюро безотлагательно направлена в центральный орган Французской Республики дополнительная информация", - рассказывают в бюро.

Что касается запроса в Германию, то, по данным НАБУ, оттуда получена информация о его пребывании на согласовании с соответствующими подразделениями федерального правительства ФРГ, поскольку упомянутый запрос "имеет особое значение".

Кроме того, говорят в ведомстве Артема Сытника, обычно выполнение таких международных запросов длится несколько месяцев, а иногда - более года, и САП об этом знает.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева 3 апреля отменил постановление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого об остановке расследования по делу председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

В апреле 2017 года НАБУ направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательное подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.

Охендовского подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

9 июня САП сообщила, что приостановила расследование против Охендовского.

Прокуратура утверждала, что расследование приостановленона основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

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