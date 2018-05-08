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Россияне изолировали Павла Гриба, выбивают признание – отец

Вторник, 8 мая 2018, 20:42
Россияне изолировали Павла Гриба, выбивают признание – отец

В России незаконно заключенного украинца Павла Гриба изолируют от любых внешних контактов, чтобы заставить признать себя виновным в подготовке теракта.

Об этом заявил отец политзаключенного Игорь Гриб в интервью UAТV.

"Последний раз мы, точнее, моя жена, видела Павла, когда ездила на суд. Это было три недели назад, и видела она его буквально 1,5 минуты. Перед тем как должно было начаться судебное заседание, то есть, перед тем, как вошел судья, и, как это было во всех предыдущих случаях, сделал судебное заседание закрытым. Потому что, как они говорят, там могут рассматриваться какие-то секретные моменты", – рассказывает отец Павла.

Он убежден, что это делается только с одной целью, чтобы полностью изолировать Павла от общества, чтобы давить на него, чтобы он признал обвинения, которые ему выдвигает российское следствие.

"Мы не получаем объективной информации о состоянии здоровья нашего сына. Нужно как минимум медицинское обследование, анализы. Причем, учитывая болезнь Павла, это должно быть полноценное исследование, с аппаратурой, но такого там нет... Понятно, что российские медики пишут, что он здоров", – рассказывает Игорь Гриб.

Отец Павла добавляет, что к сыну никого не пускают на свидание.

"Практически за все 9 месяцев только 3 раза допустили консулов ​​и адвоката. На все наши просьбы и ходатайства, чтобы мама посетила сына, получали отрицательный ответ", – рассказал Игорь Гриб.

Также он отметил, что к сыну не доходят ни передачи, ни письма.

"За все время ему от нас дошло 1 письмо, и мы от него получили 1 письмо перед Новым годом. Еще чудом попало к нему письмо от украинцев со словами поддержки. Он содержится в информационном вакууме", – сказал Игорь Гриб.

По его словам, цель ФСБ – это давление, как и на всех политзаключенных-украинцев.

Темы: заложникиРосcияполитзаключенныеправа человека
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