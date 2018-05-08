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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 8 мая 2018, 21:00

Отравление детей в Черкассах, бывшие президенты за украинскую единую поместную церковь, у руководителей компартии провели обыски – новости, которые обсуждали 8 мая.

Об отравлении детей в Черкассах. В Черкассах школьники во время торжественной линейки начали терять сознание, с отравлением госпитализировали 51 ребенка.

Дети могли отравиться из-за распыления неизвестного вещества, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман после заседания в Черкассах оперативного штаба по расследованию причин происшествия.

О церковной автокефалии. Бывшие украинские президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко поддержали инициативу действующего президента Петра Порошенко в вопросе украинской единой поместной церкви и написали соответствующее обращение к украинскому народу.

Об обысках у коммунистов. Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в руководителей компартии по подозрению в государственной измене и попытках захватить государственную власть.

О подозреваемом в избиении Найема. Суд в Азербайджане отпустил Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема, под личное обязательство.

Об аудиторе НАБУ. На новый конкурс на должность аудитора НАБУ, который проводит Верховная Рада, подались пять кандидатов. Среди них правозащитник, адвокат из Израиля, бывший прокурор США и два пенсионера.

О деньгах Ефремова. На связанные с экс-"регионалом" Александром Ефремовым счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллиона швейцарских франков.

О деньгах от США. Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны", который предусматривает предоставление Украине помощи в сфере безопасности на $250 млн.

Об Армении. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян стал премьер-министром страны. За ходом голосования в парламенте в прямом эфире следили присутствующие на площади Республики десятки тысяч граждан, которые с радостью встретили новость об избрании Пашиняна.

Пашинян заверил, что в его правительстве олигархов не будет, и после 8 мая в стране не будет монополии на экономическую деятельность.

Украинская правда
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