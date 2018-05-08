Задержание со стрельбой: полиция накрыла фальшивый обменник в Киеве

В Киеве полицейские задержали двух валютных мошенников, которые отстреливались при попытке к бегству.



Об этом сообщает 8 мая отдел коммуникации столичной полиции.



Отмечается, что столичные сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что в столице действует фальшивый обменник. Поэтому возле этого заведения на улице Татарской в ​​Шевченковском районе Киева устроили засаду.



Во вторник во время обмена валюты, а объявление о предоставлении таких услуг ловкачи разместили в сети Интернет, мошенники, получив 10000 долларов США, пытались сбежать через окно.



Оперативники начали преследование злоумышленников. Во время побега один из правонарушителей применил оружие в сторону полицейских.

Он вместе с сообщником был задержан. В результате стрельбы никто не пострадал.

С места событий полиция изъяла два пистолета. Сейчас по указанному адресу работает следственно-оперативная группа.

Следователи начали два уголовных производства по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.



Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.