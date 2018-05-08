Задержание со стрельбой: полиция накрыла фальшивый обменник в Киеве
В Киеве полицейские задержали двух валютных мошенников, которые отстреливались при попытке к бегству.
Об этом сообщает 8 мая отдел коммуникации столичной полиции.
Отмечается, что столичные сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что в столице действует фальшивый обменник. Поэтому возле этого заведения на улице Татарской в Шевченковском районе Киева устроили засаду.
Во вторник во время обмена валюты, а объявление о предоставлении таких услуг ловкачи разместили в сети Интернет, мошенники, получив 10000 долларов США, пытались сбежать через окно.
Оперативники начали преследование злоумышленников. Во время побега один из правонарушителей применил оружие в сторону полицейских.
Он вместе с сообщником был задержан. В результате стрельбы никто не пострадал.
С места событий полиция изъяла два пистолета. Сейчас по указанному адресу работает следственно-оперативная группа.
Следователи начали два уголовных производства по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.