Задержание со стрельбой: полиция накрыла фальшивый обменник в Киеве

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Вторник, 8 мая 2018, 21:20

В Киеве полицейские задержали двух валютных мошенников, которые отстреливались при попытке к бегству.

Об этом сообщает 8 мая отдел коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что столичные сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что в столице действует фальшивый обменник. Поэтому возле этого заведения на улице Татарской в ​​Шевченковском районе Киева устроили засаду.

Во вторник во время обмена валюты, а объявление о предоставлении таких услуг ловкачи разместили в сети Интернет, мошенники, получив 10000 долларов США, пытались сбежать через окно.

Оперативники начали преследование злоумышленников. Во время побега один из правонарушителей применил оружие в сторону полицейских.

Он вместе с сообщником был задержан. В результате стрельбы никто не пострадал.

 

С места событий полиция изъяла два пистолета. Сейчас по указанному адресу работает следственно-оперативная группа.

 

Следователи начали два уголовных производства по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Киев полиция
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