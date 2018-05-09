США вводят санкции против "Рособоронэкспорта"

497 просмотров
Среда, 9 мая 2018, 01:30

Вашингтон вводит санкции против компании "Рособоронэкспорт", обвиняя ее в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Соответствующее решение принято 30 апреля и вступает в силу 9 мая, отмечается в сообщении, опубликованном во вторник для ознакомления в "Федеральном реестре" США, информирует "Інтерфакс-Україна".

В частности, согласно принятому решению, ни один департамент или агентство администрации США не могут заключать контракты на поставку материалов, технологий или услуг, кроме определенных госсекретарем.

Ни один департамент или агентство администрации США не могут содействовать в рамках программ американской администрации, кроме определенных госсекретарем.Невозможна продажа вооружений и боеприпасов, предоставление услуг в рамках Акта о контроле над экспортом вооружений.

Кроме того, прекращается предоставление новых индивидуальных лицензий на товары, экспорт которых контролирует Акт администрации по экспорту и Правила администрации по экспорту.

Эти ограничительные меры будут действовать в течение двух лет с момента вступления в силу, кроме тех, которые будут определены госсекретарем.

Документ утвержден помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом.

Европейская правда

Темы: США Росcия санкции
powered by lun.ua
По теме
Евросоюз разочарован выходом США из ядерной сделки с Ираном - Могерини 9 мая 2018, 00:58
Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном 8 мая 2018, 22:28
Украина может получить от США $250 миллионов на оружие 8 мая 2018, 16:19
Все новости
Главные новости
Минюст РФ отказался передавать Украине осужденного крымчанина Сайфуллаева - адвокат
Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном
Верховный суд поставил точку в вопросе, чей Гостиный двор
Швейцария рассекретила счета Ефремова
Все новости
исследование

Остеохондроз - это коммерческий миф

исследование

Отдых помогает лучше запоминать новую информацию