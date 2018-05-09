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США вводят санкции против "Рособоронэкспорта"

Среда, 9 мая 2018, 01:30

Вашингтон вводит санкции против компании "Рособоронэкспорт", обвиняя ее в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Соответствующее решение принято 30 апреля и вступает в силу 9 мая, отмечается в сообщении, опубликованном во вторник для ознакомления в "Федеральном реестре" США, информирует "Інтерфакс-Україна".

В частности, согласно принятому решению, ни один департамент или агентство администрации США не могут заключать контракты на поставку материалов, технологий или услуг, кроме определенных госсекретарем.

Ни один департамент или агентство администрации США не могут содействовать в рамках программ американской администрации, кроме определенных госсекретарем.Невозможна продажа вооружений и боеприпасов, предоставление услуг в рамках Акта о контроле над экспортом вооружений.

Кроме того, прекращается предоставление новых индивидуальных лицензий на товары, экспорт которых контролирует Акт администрации по экспорту и Правила администрации по экспорту.

Эти ограничительные меры будут действовать в течение двух лет с момента вступления в силу, кроме тех, которые будут определены госсекретарем.

Документ утвержден помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом.

Европейская правда

Темы: СШАРосcиясанкции
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