В МВД уточнили количество задержанных во время акций 9 мая

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Среда, 9 мая 2018, 12:32

За использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима во время акций по случаю 9 мая в Украине задержаны 7 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины по состоянию на 11:00.

Кроме того, в управлении Нацполиции Киева сообщили, что в столице во время мероприятий к 9 мая один мужчина 1954 г.р. получил телесные повреждения во время конфликта.

"Мужчина, который ударил потерпевшего, доставлен в управление полиции. После проведения первоочередной проверки его действиям будет дана правовая оценка", - отметили в полиции.

Ранее столичные полицейские сообщали о нескольких задержанных в центре Киева.

Украинская правда
Темы: Киев полиция празднования
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