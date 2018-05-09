В МВД уточнили количество задержанных во время акций 9 мая

За использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима во время акций по случаю 9 мая в Украине задержаны 7 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины по состоянию на 11:00.

Кроме того, в управлении Нацполиции Киева сообщили, что в столице во время мероприятий к 9 мая один мужчина 1954 г.р. получил телесные повреждения во время конфликта.

"Мужчина, который ударил потерпевшего, доставлен в управление полиции. После проведения первоочередной проверки его действиям будет дана правовая оценка", - отметили в полиции.

Ранее столичные полицейские сообщали о нескольких задержанных в центре Киева.