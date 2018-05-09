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Лукашенко против "приватизации победы" во Второй мировой войне

Среда, 9 мая 2018, 15:08

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беларусы всегда боролись против шарлатанов, которые допускают искажение истории, "в частности истории Великой Отечественной войны" и выступил против "приватизации победы" во Второй мировой.

Об этом Лукашенко заявил 9 мая на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске, пишет "Наша Нива".

"Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что придется бороться и с другой бедой — приватизацией нашей Победы", - отметил он. 

"Вместе весь советский народ внес достойный вклад в победу над нацизмом. И делить эту победу сегодня не к месту", - добавил Лукашенко. 

Вместе с тем президент Беларуси заявил, что республика "не намерена менять политику в отношении России", сообщает БелТА.

"Наша политика в отношении России не изменится. Вы знаете ее, принципы этой политики, идейные, моральные, духовные: это наши родные братья", - заявил Лукашенко и добавил: "Мы не собираемся ссориться с ними (РФ - ред.). 

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcия
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