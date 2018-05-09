В РФ заявили, что не планируют выходить из ядерной сделки с Ираном

Россия останется участником ядерного соглашения с Ираном, о выходе из которой накануне заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Интерфакс, дальнейшие планы оставаться участником сделки подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на соответствующий вопрос росСМИ, Лавров заявил "Да".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 9 мая глава государства провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсудил выход США из иранской сделки, а также ночные авиаудары Израиля по Сирии, пишет РИА Новости.

"Члены Совбеза выразили озабоченность решением Соединенных Штатов выйти из договоренности по иранскому ядерному соглашению и отметили важность этого документа", - отметил Песков.

На встрече присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны Сергей Шойгу, главы МИД Сергей Лавров и многие другие представители профильных ведомств.

8 мая президент США Дональд Трамп официально заявил, что США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий так называемой иранской ядерной сделки и подписал распоряжение о возобновлении санкций против Ирана.

Также в США заявили, что санкции против Ирана, связанные с его ядерной программой, будут возобновлены поэтапно - в течение 3-6 месяцев до уровня, который действовал до подписания Иранской ядерной программы.

В ЕС заявили, что остаются преданными ядерной сделке с Ираном и не собирается выходить из нее, несмотря на решение Трампа.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может возобновить обогащение урана в больших, чем до этого масштабах, если ядерная сделка провалится.

Президент Франции Эммануэль Макрон призывал Трампа остаться в ядерном соглашении, предложив обсудить новое соглашение. По мнению Великобритании, Франции и Германии, соглашение является наилучшим способом предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.