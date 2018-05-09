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9 мая: в Мелитополе устроили драку, в Одессе носили портреты погибших в Доме профсоюзов

Среда, 9 мая 2018, 18:07

В Мелитополе Запорожской области участники акции по случаю 9 мая устроили потасовку с мужчиной,  на груди которого была приколота "георгиевская" лента.

Как сообщают Местные вести, 9 мая в городе организовали два митинга, и запрещенной символики на них практически не было. 

"На нескольких портретах участников Второй мировой была "георгиевская" лента, но к ним тут же подходили полицейские и заклеивали ее красным скотчем. Участники одного из митингов отправились к Братскому кладбищу, где возложили цветы к монументу. ... Участники второго митинга - колонна "Бессмертного полка" - прошлась по городу, распевая "Катюшу" и скандируя "Фашизм не пройдет", - пишет издание. 

Однако на Братском кладбище появился мужчина, на груди которого была приколота "георгиевская" лента, которую попытались сорвать представители патриотических организаций, с мужчиной завязалась потасовка, в которую вмешались правоохранители. 

"Провокатора увели, а его сторонники и противники еще долго переругивались через несколько рядов полицейских", - пишет СМИ. 

В Одессе некоторые участники акции "Бессмертный полк", которые были участниками антимайдановских акций на Куликовом поле, вместо портрето погибших во время Второй мировой войны несли портреты погибших в Доме профсоюзов.

Как пишет УНИАН, среди фотоснимков якобы воинов Второй мировой был замечен портрет пророссийского телеведущего Григория Кваснюка, которого не стало в 2017 году. Участники этого марша скандировали "Фашизм не пройдет!", "Бандеровские бесы – вон из Одессы!", время от времени раздавались возгласы "Донбасс, мы с тобой!" и "Слава Путину!". В результате правоохранители вывели из колонны мужчину, который выкрикивал лозунги о президенте РФ. 

В Харькове участие в шествии "Полка" по случаю 9 мая принимали около 300 человек с портретами участников Второй мировой войны, они время от времени скандировали "Фашизм не пройдет!" и "С Днем победы!".

Шествие возглавляла глава Харьковской облорганизации запрещенной Компартии Украины Алла Александровская. Некоторые участники этой акции заявляли: "Харьков - русский город!".

В Днепре все мероприятия по случаю 9 мая прошли спокойно, однако полиция задержала мужчину с незарегистрированным травматическим пистолетом и патронами к нему. Также было составлено несколько админпротоколов в отношении участников с запрещенными "георгиевскими лентами". 

В оккупированном Донецке прошел "военный парад": там "мирные шахтеры" продемонстрировали военную технику: БТР-80, БМП, танки Т-64 и Т-72, ЗРК "Стрела-10", самоходки "Гвоздика", "Грады", полковые минометы, противотанковые пушки "Рапира", гаубицы Д-30 и "Мста-Б". 

 

Темы: празднованияпропаганда
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