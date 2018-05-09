Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трое освобожденных из КНДР американцев летят домой - Трамп

Среда, 9 мая 2018, 18:42

Трое освобожденных с КНДР граждан США возвращаются домой вместе с госсекретарем США Майком Помпео, который находился с визитом в Пхеньяне.

Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео находится в воздухе, возвращаясь из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречи с которыми все так ждут. Похоже, они чувствуют себя хорошо", - написал Трамп.

Он также сообщил, что прибудет на авиабазу Эндрюс, чтобы встретить освобожденных из КНДР американцев.

Как сообщалось, 3 мая член группы юристов Трампа Руди Джулиани заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отпустить трех американских заключенных.

По данным СМИ, троих граждан США, осужденных в КНДР за шпионаж и "враждебные действия", перевели из тюрьмы в отель под Пхеньяном. Все они - американцы корейского происхождения. Пастор Ким Дон Чхоль был задержан в 2005 году, преподаватель ВУЗа в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон - в 2017-м.

Напомним, в мае или в начале июня должен состояться исторический саммит лидеров КНДР и США.

Украинская правда
Темы: СШАКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
США
В Пентагоне заявили о "не идеальных" условиях для передачи Украине F-16 сейчас
Оборонный бюджет США: Палата представителей отклонила ряд негативных для Украины поправок
Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тысяч резервистов
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: