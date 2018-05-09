Трое освобожденных из КНДР американцев летят домой - Трамп

291 просмотр
Среда, 9 мая 2018, 18:42

Трое освобожденных с КНДР граждан США возвращаются домой вместе с госсекретарем США Майком Помпео, который находился с визитом в Пхеньяне.

Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео находится в воздухе, возвращаясь из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречи с которыми все так ждут. Похоже, они чувствуют себя хорошо", - написал Трамп.

Он также сообщил, что прибудет на авиабазу Эндрюс, чтобы встретить освобожденных из КНДР американцев.

Как сообщалось, 3 мая член группы юристов Трампа Руди Джулиани заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отпустить трех американских заключенных.

По данным СМИ, троих граждан США, осужденных в КНДР за шпионаж и "враждебные действия", перевели из тюрьмы в отель под Пхеньяном. Все они - американцы корейского происхождения. Пастор Ким Дон Чхоль был задержан в 2005 году, преподаватель ВУЗа в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон - в 2017-м.

Напомним, в мае или в начале июня должен состояться исторический саммит лидеров КНДР и США.

Украинская правда
Темы: США КНДР
powered by lun.ua
По теме
США вводят санкции против оборонных структур РФ 9 мая 2018, 18:16
В РФ заявили, что не планируют выходить из ядерной сделки с Ираном 9 мая 2018, 16:42
Иран пригрозил возобновить обогащение урана в больших масштабах 9 мая 2018, 11:39
Все новости
Главные новости
США вводят санкции против оборонных структур РФ
9 мая: За тоталитарную символику - два дела и 16 админпротоколов
Турчинов пригрозил расследованием и санкциями для е-СМИ за "трансляции из ДНР"
ЕСПЧ передал "наверх" дела "Украина против России"
Все новости
история

Свято, дополнительный выходной или будень? Что для вас 8 марта, 1 и 8 мая

соцсети

6 архитекторов, на которых стоит подписаться в Instagram