Трое освобожденных из КНДР американцев летят домой - Трамп

Трое освобожденных с КНДР граждан США возвращаются домой вместе с госсекретарем США Майком Помпео, который находился с визитом в Пхеньяне.

Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп в Twitter.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

"Рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео находится в воздухе, возвращаясь из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречи с которыми все так ждут. Похоже, они чувствуют себя хорошо", - написал Трамп.

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

Он также сообщил, что прибудет на авиабазу Эндрюс, чтобы встретить освобожденных из КНДР американцев.

Как сообщалось, 3 мая член группы юристов Трампа Руди Джулиани заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отпустить трех американских заключенных.

По данным СМИ, троих граждан США, осужденных в КНДР за шпионаж и "враждебные действия", перевели из тюрьмы в отель под Пхеньяном. Все они - американцы корейского происхождения. Пастор Ким Дон Чхоль был задержан в 2005 году, преподаватель ВУЗа в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон - в 2017-м.

Напомним, в мае или в начале июня должен состояться исторический саммит лидеров КНДР и США.