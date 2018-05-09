На Львовщине 6 полицейских подозревают в убийстве по неосторожности

Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы для шестерых работников патрульной полиции Львовской области, которых подозревают в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий.

Как сообщает патрульная полиция Львовской области, патрульным грозит до 10 лет заключения.

Начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко призвал взять это дело под общественный контроль и подчеркнул, что подозреваемые неоднократно отмечались за добросовестную службу.

Как отмечает полиция, 9 февраля этого года патрульные во время отработки лотерейных заведений в одном из них обнаружили у парня пакет с неизвестным веществом. 22-летний львовянин быстро положил его в рот и попытался уйти. Патрульные задержали его и уговаривали выплюнуть пакет, однако парень проглотил его.

"Все попытки достать посторонний предмет оказались неудачными. Парень потерял сознание", - отметили в полиции.

Там подчеркнули, что инспекторы вызвали скорую и начали оказывать домедицинскую помощь. Однако бригада "скорой" констатировала смерть юноши.