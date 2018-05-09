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В Днепре болельщики подрались с полицией: 20 задержанных

Среда, 9 мая 2018, 20:39

В Днепре в результате драки с участием болельщиков "Шахтера" и "Динамо" пострадал полицейский.

Как сообщает полиция Днепропетровской области, происшествие случилось 9 мая около 18 часов в центре Днепра во время сбора болельщиков футбольного матча "Динамо" - "Шахтер".

"После собрания болельщики двинулись к стадиону. Во время движения на перекрестке улицы Андрея Фабра и пр. Пушкина между болельщиками произошла драка, в результате которой 20 человек были доставлены в Днепровский отдел полиции", - утверждает полиция.

"Сейчас полиция устанавливает личность человека, бросившего за бронежилет инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое изделие. В результате полицейский получил ожоги левого предплечья и шеи", - отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления.

Вместе с тем, как сообщает Football Hub, драка произошла не между болельщиками, а между ними и полицией.

"Болельщики Динамо и Шахтера провели совместный марш с целью привлечь внимание к проблеме "футбола по паспортам". Организаторы объяснили причину мирной акции. Далее болельщики Динамо и Шахтера собрались в одну колонну и двинулись в сторону стадиона с баннером с надписью "Против футбола по паспортам", - пишет издание.

"Колонна двигалась под заряды и скандирования, но в один момент мир и спокойствие нарушили крики - полиция выхватила из кучи (по словам очевидцев) пару людей и сразу их задержала. Действия правоохранителей возмутили фанатов, которые словесно выражали свое недовольство. На этом марш и закончился", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Днепрфутболполиция
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