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КИУ опроверг заявления о подкупе избирателей со стороны "Самопомочі"

Среда, 9 мая 2018, 21:24

Комитет избирателей Украины опроверг информацию о подкупе избирателей кандидатами от "Самопомочі" на выборах в ОТО 29 апреля.

Как отмечается на сайте КИУ, в ходе избирательной кампании Комитет избирателей сообщал о получении информации о подкупе избирателей со стороны кандидатов от "Самопомочі" в Заставнивской объединенной общине Черновицкой области. Речь шла о раздаче продуктовых наборов от имени партии.

"Однако, в ходе расследования КИУ было установлено, что лица, причастные к раздаче продуктовых наборов, не имеют никакого отношения к кандидатам от партии "Самопоміч". В то же время, эта информация распространялась со стороны оппонентов политической силы", - говорится в сообщении.

Там также указано, что во время выборов в ОТО, начиная с октября 2015 года, КИУ не было зафиксировано других фактов подкупа от этой политической силы.

"Что касается фактов подкупа от других политических партий на выборах 29 апреля, то они подтверждены как соответствующими фото- и видеоматериалами, так и обнародованными фактами в местных СМИ, а также открытыми уголовными делами", - сообщили в КИУ.

Там напомнили, что в целом по результатам выборов полицией было открыто 19 уголовных дел, около половины из которых - о подкупе избирателей.

Как известно, 29 апреля первые выборы прошли в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.

Комитет избирателей Украины сообщал о нарушениях в ходе выборов.

Позже председатель КВУ Алексей Кошель заявил, что шесть политических партий обратились к подкупу граждан на выборах в ОТО 29 апреля.

"Лидеры (по количеству подкупов, ред.) - "Батькивщина" и "Аграрная партия", чуть меньше – у "Радикальной партии". По одному случаю подкупа есть в "Блоке Петра Порошенко" и "Самопомочи", - сказал Кошель.

Украинская правда

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Темы: КИУСамопомичвиборы
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