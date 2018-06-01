Солдат АТО получил 3 года за дезертирство

Дарницкий районный суд. Киева назначил реальную меру наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года военнослужащему, который самовольно оставил место службы в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Обвиняемый проходил военную службу в подразделении воинской части, дислоцирующейся в зоне проведения антитеррористической операции (Донецкая область Добропольский район).

"Находясь на должности номера расчета орудия самоходно-артиллерийской батареи 1 самоходно-артиллерийского дивизиона, он с 20 января по 20 июня 2017 года, изменив присяге, самовольно оставил место службы, нарушив военные уставы и действующее законодательство Украины", - информирует прокуратура.

Следствием установлено, что военный беглец "действовал умышленно без уважительных на то причин, осознавая общественно-опасный характер своего деяния".

После установления его местонахождения, 22 июня того же года, следственный судья Дарницкого районного суда г. Киев в рамках открытого уголовного производства постановил применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста и запретил круглосуточно оставлять расположение его воинской части.

Однако, обвиняемый во второй раз самовольно покинул расположение воинской части, нарушив и меру пресечения, и требования уставов ВС Украины.

9 мая 2018 года указанного военнослужащего задержали на основании постановления Дарницкого районного суда г. Киева, и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

31 мая, приговором Дарницкого районного суда г.Киева обвиняемому военнослужащему за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, назначена реальная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года.